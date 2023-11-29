– Ребята проделали хорошую работу. Победа в матче со “Спартаком” поможет нам в будущем. У нас была длинная серия без побед. Всегда важно обыгрывать такую большую команду, как “Спартак”. Этот успех посвящаю нашим болельщикам.
Напомним, 29 ноября 2023 года в Оренбурге состоялся первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Там на местном стадионе “Газовик” “Оренбург” сыграл против московского “Спартака”. Подопечные Давида Деограсии одержали победу со счетом 1:0. В составе хозяев единственный забитый мяч в свой актив записал полузащитник Николай Титков, который на десятой минуте первого тайма сумел реализовать 11-метровый удар.
Источник: “Матч ТВ”
Тренер “Оренбурга”: победа в матче со “Спартаком” поможет нам в будущем
Главный тренер “Оренбурга” Давид Деограсия прокомментировал победу своей команды над московским “Спартаком” в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"