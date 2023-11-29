Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Оренбург
1 - 0 1 0
СпартакЗавершен
Динамо
1 - 0 1 0
ЗенитЗавершен
Ростов
1 - 1 1 1
ЦСКАЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Севилья
20:45
ПСВНе начат
Галатасарай
20:45
Манчестер ЮнайтедНе начат
Бавария
23:00
КопенгагенНе начат
Брага
23:00
УнионНе начат
Арсенал
23:00
ЛансНе начат
Бенфика
23:00
ИнтерНе начат
Реал Сосьедад
23:00
Ред Булл ЗальцбургНе начат
Реал Мадрид
23:00
НаполиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Монпелье
21:00
КлермонНе начат

Тренер “Оренбурга”: победа в матче со “Спартаком” поможет нам в будущем

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер “Оренбурга” Давид Деограсия прокомментировал победу своей команды над московским “Спартаком” в Кубке России.
Фото: ФК "Оренбург"
– Ребята проделали хорошую работу. Победа в матче со “Спартаком” поможет нам в будущем. У нас была длинная серия без побед. Всегда важно обыгрывать такую большую команду, как “Спартак”. Этот успех посвящаю нашим болельщикам.

Напомним, 29 ноября 2023 года в Оренбурге состоялся первый матч четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России. Там на местном стадионе “Газовик” “Оренбург” сыграл против московского “Спартака”. Подопечные Давида Деограсии одержали победу со счетом 1:0. В составе хозяев единственный забитый мяч в свой актив записал полузащитник Николай Титков, который на десятой минуте первого тайма сумел реализовать 11-метровый удар.

Источник: “Матч ТВ”

Оренбург Спартак Кубок России Деограсия
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится