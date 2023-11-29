— Отношение к тому, что первый матч играется в ноябре, а второй — через три с половиной месяца? Катастрофа. Почему? Потому что три с половиной месяца пройдет. Играть в одной стадии через три с половиной месяца — ненормально.
Сегодня, 29 ноября 2023 года, в Ростове состоялся один из матчей четвертьфинала Пути РПЛ Кубка России по футболу. Там местный “Ростов” сыграл против московского ЦСКА. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1. Отметим, что ответная игра между южанами и “армейцами” будет проведена 12 марта 2024 года. Она пройдет в Москве.
Источник: Sport24
Карпин – о календаре Кубка России: катастрофа
Главный тренер “Ростова” Валерий Карпин раскритиковал календарь Кубка России по футболу после первого матча 1/4 финала Пути РПЛ с московским ЦСКА (1:1).
Фото: РИА Новости