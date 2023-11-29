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“Спартак” может подписать аргентинского форварда Бустоса

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Нападающий аргентинской команды “Тальерес” Науэль Бустос оказался в сфере интересов московского “Спартака”.
Фото: Getty Images
Как сообщает источник, “Спартак” может усилить линию нападения в зимнее трансферное окно. Отмечается, что красно-белые рассматривают вариант с покупкой форварда “Тальереса” Науэля Бустоса. При этом на аргентинца также претендуют “Сантос Лагуна” и “Крус Асуль”.

25-летний Бустос в этом году принял участие в общей сложности в 37 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет 11 забитых мячей. Его действующее соглашение с “Тальересом” рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.

Источник: соцсети журналиста Начо Кастельяно

Спартак Российские трансферы
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