Как сообщает источник, “Спартак” может усилить линию нападения в зимнее трансферное окно. Отмечается, что красно-белые рассматривают вариант с покупкой форварда “Тальереса” Науэля Бустоса. При этом на аргентинца также претендуют “Сантос Лагуна” и “Крус Асуль”.
25-летний Бустос в этом году принял участие в общей сложности в 37 матчах своей команды. Ему удалось записать на свой счет 11 забитых мячей. Его действующее соглашение с “Тальересом” рассчитано до июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость форварда в 4,5 миллиона евро.
Источник: соцсети журналиста Начо Кастельяно
“Спартак” может подписать аргентинского форварда Бустоса
Нападающий аргентинской команды “Тальерес” Науэль Бустос оказался в сфере интересов московского “Спартака”.
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