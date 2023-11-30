По информации источника, полузащитник "Зенита" Вендел готовится к матчу 17-го тура РПЛ против "Локомотива". Напомним, 26-летний хавбек пропустил игру Кубка России против "Динамо" (0:1) из-за простуды. Также сообщается, что наравне с партнерами готовится нападающий "сине-бело-голубых" Матео Кассьерра.
Встреча 17-го тура чемпионата России, в которой столичный "Локомотив" примет на своем поле "Зенит", состоится в воскресенье, 3 декабря. Начало - в 16:30 по местному времени.
Источник: "СЭ"
Игроки "Зенита" Вендел и Кассьерра могут сыграть против "Локомотива"
Полузащитник и нападающий "Зенита" Вендел и Кассьерра могут сыграть в матче 17-го тура РПЛ против московского "Локомотива".
Фото: Global Look Press