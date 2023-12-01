"Нынешний спортивный блок "Спартака" работает сильно хуже даже Томаса Цорна. Крал и Ларссон, приобретенные во времена Цорна, играют в Лиге чемпионов, а если б не правила ФИФА, то удалось бы отбить потраченные на них средства. Из русских игроков, приобретённых тогда, Соболев стал игроком основы. К тому же Тедеско признан одним из лучших тренеров в мире", — сказала Салихова.
Напомним, Крал и Ларссон приостановили контракты со "Спартаком" после начала конфликта на Украине. Контракт Крала со "Спартаком" истечет в конце нынешнего сезона, сейчас футболист играет на правах аренды за "Унион" из Германии.
Ларссон покинул "Спартак" летом 2022 года. Сейчас он играет за "Копенганен" из Дании.
Доменико Тедеско тренирует сборную Бельгии. Он работал в "Спартаке" с октября 2020 по май 2021 года. Остальные футболисты играли за "Спартак" с лета 2019 по февраль 2022 года.
Источник: Metaratings.
Cалихова: нынешний спортивный блок "Спартака" работает сильно хуже даже Томаса Цорна
Зарема Салихова раскритиковала нынешний спортивный блок "Спартака" во главе с Полом Эшуортом.
Фото: ТАСС