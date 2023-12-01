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Круговой: Кубок России важен "Зениту". Мы хотим его выиграть

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Защитник "Зенита" Даниил Круговой рассказал, что его команда хочет выиграть Кубок России.
Фото: ФК "Зенит"
"Безусловно, Кубок России важен "Зениту". Нет такого, что мы не стараемся и не думаем об этом турнире. Наоборот, мы хотим выиграть этот трофей", — сказал Круговой.

В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проиграл "Динамо" со счётом 0:1. Ответная игра между командами состоится в марте 2024 года. В последний раз "Зенит" выигрывал Кубок России в 2020 году.

Источник: "РБ Спорт".

Круговой Зенит Кубок России
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