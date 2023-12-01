"Безусловно, Кубок России важен "Зениту". Нет такого, что мы не стараемся и не думаем об этом турнире. Наоборот, мы хотим выиграть этот трофей", — сказал Круговой.
В первом матче четвертьфинала Пути РПЛ клуб из Санкт-Петербурга проиграл "Динамо" со счётом 0:1. Ответная игра между командами состоится в марте 2024 года. В последний раз "Зенит" выигрывал Кубок России в 2020 году.
Источник: "РБ Спорт".
Круговой: Кубок России важен "Зениту". Мы хотим его выиграть
Защитник "Зенита" Даниил Круговой рассказал, что его команда хочет выиграть Кубок России.
Фото: ФК "Зенит"