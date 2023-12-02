"Принципиальных команд нет. Все возможно. Не буду говорить, как делает уже половина, что никогда не буду где-то там играть", — cказал Круговой.
Круговой — воспитанник "Зенита". С 2018 по 2020 год он выступал за "Уфу", из которой клуб из Санкт-Петербурга и выкупил его обратно за сумму в 10 раз больше той, что продал.
Источник: Sport24.
Защитник "Зенита" Круговой не исключил игру за другой клуб РПЛ
Защитник "Зенита" Данил Круговой не исключил, что в будущем может сыграть в другой команде РПЛ.
Фото: "Чемпионат"