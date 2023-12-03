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Лилль
2 - 0 2 0
МецЗавершен
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Зарема: пока Вендел или Клаудиньо что-то себе не отморозят, ничего не изменится. Попробуйте снег дисквалифицировать

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Жена экс-владельца "Спартака" Зарема Салихова прокомментировала проведение матчей 17 тура РПЛ в снежную погоду.
Фото: МатчПремьер
- В 2022 году мы потеряли Промеса на месяц после игры с "Локомотивом". Надо, чтобы игроки "Зенита" травмировались, может, тогда изменят регламент. Снег идти не перестал. Пока какой-нибудь Клаудиньо или Вендел что-то не отморозит себе, ничего не изменится. Дисквалификация недовольных абсурдом тренеров не изменит ничего. Каждый год тренеры сходят с ума из-за этих решений. Это лишь добавляет унылости и безнадеги. Ну пусть попробуют погодным условиям, снегу выписать дисквалификации! - передает слова Салиховой Metaratings.ru.

В день проведения матчей 17 тура Российской премьер-лиги 3 декабря в Москве случился сильный снегопад. Встреча ЦСКА и "Ростова" (2:0) прошла из-за него на очень заснеженном поле в условиях плохой видимости. Матч "Локомотива" и "Зенита" (3:1) прошел чуть позже, снегопад завершился по ходу игры, при этом агрономы "РЖД Арены" заранее укрыли газон пленкой, что помогло спасти его от снега.

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин жестко прокомментировал ситуацию с проведением игр в таких условиях. Специалист назвал людей, принимающих решение о проведении футбольных матчей в такую погоду, дебилами, а саму ситуацию - убийством футбола. Теперь ему может грозить дисквалификация.

Карпин - о матче "Ростова" с ЦСКА: надо быть дебилом, чтобы играть в такую погоду. Сегодня происходило убийство футбола

Хавбек "Ростова" Уткин - в перерыве матча с ЦСКА: снег в глаза летит, я ничего не вижу!

РПЛ ЦСКА Локомотив Ростов Зенит Спартак Салихова
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