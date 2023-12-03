– Как отменить мой бойкот на общение с журналистами? Научиться задавать профессиональные вопросы. Пока вы не начнете уважать нас, мы не будем уважать вас. Поговорим исключительно про футбол? Каждый раз так начинается, а потом какой-нибудь вброс. Сейчас пойду на "ЛокоТВ", спокойно поговорю. А вам всего самого наилучшего! Я же вас не трогаю, и вы меня не трогайте. Всем мира и добра! Видите, я же добрый, позитивный, – приводит слова Дзюбы "СЭ".
В воскресенье, 3 декабря, "Локомотив" нанес поражение "Зениту" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Встреча в Черкизове завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". Дубль в составе хозяев оформил полузащитник Максим Глушенков, автором третьего гола стал защитник Наир Тикнизян. У "Зенита" автогол на свой счет записал голкипер Михаил Кержаков, который неудачно поймал мяч после подачи углового.
Дзюба – журналистам: пока вы не начнете уважать нас, мы не начнем уважать вас
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба после победы над "Зенитом" (3:1) в домашнем матче 17-го тура РПЛ объяснил, почему не общается с представителями СМИ.
Фото: ФК "Локомотив"