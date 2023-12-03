Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
ЦСКА
2 - 0 2 0
РостовЗавершен
Краснодар
2 - 1 2 1
ОренбургЗавершен
Локомотив
3 - 1 3 1
ЗенитЗавершен
Ахмат
2 - 1 2 1
СпартакЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Вест Хэм Юнайтед
1 - 1 1 1
Кристал ПэласЗавершен
Челси
3 - 2 3 2
Брайтон энд Хоув АльбионЗавершен
Ливерпуль
4 - 3 4 3
ФулхэмЗавершен
Борнмут
2 - 2 2 2
Астон ВиллаЗавершен
Манчестер Сити
3 - 3 3 3
ТоттенхэмЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Мальорка
0 - 0 0 0
АлавесЗавершен
Альмерия
0 - 0 0 0
БетисЗавершен
Севилья
0 - 0 0 0
Вильярреал2 тайм
Барселона
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
1 - 1 1 1
БолоньяЗавершен
Фиорентина
3 - 0 3 0
СалернитанаЗавершен
Удинезе
3 - 3 3 3
ВеронаЗавершен
Сассуоло
1 - 2 1 2
РомаЗавершен
Наполи
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Майнц
0 - 1 0 1
ФрайбургЗавершен
Байер
1 - 1 1 1
Боруссия ДЗавершен
Аугсбург
0 - 0 0 0
Айнтрахт1 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гавр
0 - 2 0 2
ПСЖЗавершен
Тулуза
1 - 1 1 1
ЛорьянЗавершен
Брест
3 - 0 3 0
КлермонЗавершен
Монако
2 - 0 2 0
МонпельеЗавершен
Лилль
2 - 0 2 0
МецЗавершен
Марсель
22:45
РеннНе начат

Дзюба – журналистам: пока вы не начнете уважать нас, мы не начнем уважать вас

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Нападающий "Локомотива" Артем Дзюба после победы над "Зенитом" (3:1) в домашнем матче 17-го тура РПЛ объяснил, почему не общается с представителями СМИ.
Фото: ФК "Локомотив"
– Как отменить мой бойкот на общение с журналистами? Научиться задавать профессиональные вопросы. Пока вы не начнете уважать нас, мы не будем уважать вас. Поговорим исключительно про футбол? Каждый раз так начинается, а потом какой-нибудь вброс. Сейчас пойду на "ЛокоТВ", спокойно поговорю. А вам всего самого наилучшего! Я же вас не трогаю, и вы меня не трогайте. Всем мира и добра! Видите, я же добрый, позитивный, – приводит слова Дзюбы "СЭ".

В воскресенье, 3 декабря, "Локомотив" нанес поражение "Зениту" в домашнем матче 17-го тура чемпионата России. Встреча в Черкизове завершилась со счетом 3:1 в пользу "железнодорожников". Дубль в составе хозяев оформил полузащитник Максим Глушенков, автором третьего гола стал защитник Наир Тикнизян. У "Зенита" автогол на свой счет записал голкипер Михаил Кержаков, который неудачно поймал мяч после подачи углового.

Локомотив Зенит Дзюба
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 5
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится