"Локомотив» превзошёл "Зенит" по всем компонентам. Не было ни мысли, ни азарта, а "Локомотив" выглядел просто чудесно, удивительно! Мне это очень приятно осознавать, он просто был лучше!", — приводит слова Наумова "Евро-Футбол.ру".
Вчера, 3 декабря, на "РЖД Арене" в Москве "Локомотив" обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Автогол оформил голкипер петербуржцев Михаил Кержаков, далее мячи забили форвард Максим Глушенков и защитник Наир Тикнизян. После встречи сине-бело-голубые занимают второе место в чемпионате России, набрав 33 очка. Московский клуб находится на одну строчку ниже от пятерки лидеров с 28 очками на счету.
Наумов: в матче с "Зенитом" "Локомотив" выглядел просто чудесно, удивительно!
Экс-президент Локомотива Николай Наумов прокомментировал победу красно-зеленых над "Зенитом" в матче 17-го тура РПЛ (3:1).
Фото: ФК "Локомотив"