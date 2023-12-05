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Защитник "Динамо" Бальбуэна: Тюкавин — хороший игрок, он много помогает команде. Рад, что он продлил контракт

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Парагвайский защитник бело-голубых прокомментировал недавнее продление контракта Тюкавина с московским "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Тюкавин — хороший игрок, он много помогает "Динамо": забивает мячи, всегда прессингует соперников. Рад, что он продлил контракт. Надеюсь, он продолжит в том же духе" - сказал Фабиан Бальбуэна.

Напомним, что 1-го декабря Константин Тюкавин пролонгировал свое соглашение с московским "Динамо" до 2028 года. По информации СМИ, в контракт включена опция выкупа для европейских клубов - ее можно активировать, заплатив 20 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ нападающий сыграл в 17-ти матчах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Во вчерашнем матче с "Рубином" Константин продлил свою голевую серию до пяти матчей. Ранее в 21-м веке в чемпионате России такое удавалось лишь Ролану Гусеву.

Источник: "Чемпионат".

Бальбуэна Тюкавин Динамо
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