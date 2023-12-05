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Opta Sport: "Динамо" вошло в тройку главных претендентов на победу в РПЛ-2023/24

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Статистическое агентство Opta Sports представило новые сведения по поводу шансов команд на победу в чемпионате России.
Шансы "Зенита" на завоевание титула чемпионов России снизились с 58% до 54% после поражения от "Локомотива" со счетом 1:3, но остались самыми высокими в РПЛ.

Вероятность "Краснодара" выиграть золотые медали снизилась с с 37% до 36%. Третье место у букмекеров в списке претендентов на титул занимает "Динамо", чьи шансы котируются в 5%. Вероятность того, что "Сочи" покинет РПЛ увеличилась с 60% до 82%.

Динамо Зенит Краснодар
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