Как утверждает источник, такая встреча состоялась во вторник, 5 декабря. Участники подвели промежуточные итоги выступления команды и пообщались в неформальной обстановке.
В минувшие выходные "Спартак" в гостях уступил "Ахмату" в выездном матче 17-го тура РПЛ со счетом 1:2. Автором единственного гола в составе "красно-белых" стал полузащитник сборной России Антон Зиньковский, который отличился под занавес первого тайма. По итогам 17-ти сыгранных туров Российской Премьер-Лиги команда Гильермо Абаскаля с 27 очками опустилась на седьмую строчку в таблице.
Свой заключительный матч 2023 года "красно-белые" проведут в субботу, 9 декабря, на "Открытие Банк Арене" в Москве против самарских "Крыльев Советов".
"Спартак" организовал совместный ужин с руководством, тренерами и футболистами
Московский "Спартак" в рамках тимбилдинга организовал совместный ужин с участием руководства клуба, тренерского штаба, футболистов и членов совета директоров "красно-белых".
Фото: ФК "Спартак"