"Будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером. Считаю, что мы договорились по переходу Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть", — приводит слова Еремякина Metaratings.
В СМИ уже долгое время ходят слухи о переходе Веры в московский "Локомотив". Аргентинский полузащитник в этом сезоне сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 взятием ворот и 3 голевыми передачами. Контракт 26-летнего игрока с "Оренбургом" заканчивается 30 июня 2024 года. Хавбек оценивается в 3 миллиона евро.
Президент "Оренбурга" Еремякин: считаю, что мы договорились с "Локомотивом" по переходу Веры
Президент "Оренбурга" Василий Еремякин раскрыл некоторые подробности трансфера полузащитника команды Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"