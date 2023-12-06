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Президент "Оренбурга" Еремякин: считаю, что мы договорились с "Локомотивом" по переходу Веры

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин раскрыл некоторые подробности трансфера полузащитника команды Лукаса Веры в "Локомотив".
Фото: ФК "Оренбург"
"Будем обговаривать вопросы, связанные с трансфером. Считаю, что мы договорились по переходу Веры. Они приняли наше предложение, с их стороны должно что-то быть", — приводит слова Еремякина Metaratings.

В СМИ уже долгое время ходят слухи о переходе Веры в московский "Локомотив". Аргентинский полузащитник в этом сезоне сыграл 17 матчей во всех турнирах, в которых отличился 1 взятием ворот и 3 голевыми передачами. Контракт 26-летнего игрока с "Оренбургом" заканчивается 30 июня 2024 года. Хавбек оценивается в 3 миллиона евро.

Вера Российские трансферы Локомотив Оренбург Еремякин
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