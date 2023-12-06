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Агент: Кайо прогрессирует и надеется скоро вернуться

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Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес поделился информацией о физическом состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"
"Кайо чувствует, что прогрессирует очень хорошо, и надеется скоро вернуться", - приводит "Чемпионат" слова агента.

Напомним, бразильский защитник "Краснодара" Кайо в августе, в матче 6-го тура РПЛ с "Факелом" (0:0), получил травму плеча и больше не принимал участия в играх текущего сезона. В активе 28-летнего бразильца в этом сезоне 7 встреч за краснодарцев во всех турнирах и один забитый гол.

Кайо перешел в "Краснодар" летом 2019 года. Его действующий контракт с "быками" истекает в конце сезона 2023/2024.

Кайо Краснодар
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