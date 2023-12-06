"Кайо чувствует, что прогрессирует очень хорошо, и надеется скоро вернуться", - приводит "Чемпионат" слова агента.
Напомним, бразильский защитник "Краснодара" Кайо в августе, в матче 6-го тура РПЛ с "Факелом" (0:0), получил травму плеча и больше не принимал участия в играх текущего сезона. В активе 28-летнего бразильца в этом сезоне 7 встреч за краснодарцев во всех турнирах и один забитый гол.
Кайо перешел в "Краснодар" летом 2019 года. Его действующий контракт с "быками" истекает в конце сезона 2023/2024.
Агент: Кайо прогрессирует и надеется скоро вернуться
Агент защитника "Краснодара" Кайо Нето Хеновес поделился информацией о физическом состоянии своего клиента.
Фото: ФК "Краснодар"