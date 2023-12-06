- Сейчас "Динамо" показывает очень неплохой футбол, это может принести результат. Видно, что команда понимает требования тренера, каждый четко выполняет установки Лички. "Динамо" сто процентов поборется за чемпионство, у него все для этого есть. Главное, чтобы они не теряли очки там, где этого делать не нужно. В первом круге бело-голубые раздаривали очки соперникам. Сейчас права на ошибку уже нет.
После 17 сыгранных туров московское "Динамо" набрало 31 очко и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от идущего на второй строчке "Зенита" составляет на данный момент два балла. От лидирующего в российской Премьер-лиге "Краснодара" подопечных Марцела Лички отделяет 4 очка. В рамках 18-го тура "бело-голубые" сыграют в гостях против "Факела". Матч пройдет 10 декабря в Воронеже и начнется в 14:00 по московскому времени.
Напомним, столичное "Динамо" становилось чемпионом последний раз в 1976 году.
Источник: "РБ Спорт"
Силкин: "Динамо" сто процентов поборется за чемпионство
Бывший наставник столичного "Динамо" Сергей Силкин считает, что команда поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Динамо"