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Медведев – о нарушении Пиняева на Клаудиньо: чистая красная карточка

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Глава правления петербургского “Зенита” Александр Медведев высказался об эпизоде с участием полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо и вингера московского “Локомотива” Сергея Пиняева в матче 17-го тура РПЛ
Фото: ФК "Зенит"
– Экс-арбитр ФИФА Сергей Лапочкин назвал вопиющим случаем решение ЭСК РФС поддержать решение судьи Алексея Сухого не удалять Пиняева за фол на Клаудиньо? Категорически согласен с Лапочкиным. Это чистая красная карточка.

3 декабря 2023 года в Москве состоялся матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого сыграли местный “Локомотив” и петербургский “Зенит”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:1. В одном из эпизодов вингер “железнодорожников” Сергей Пиняев грубо сыграл против полузащитника сине-бело-голубых Клаудиньо. За фол российский игрок получил желтую карточку. Отметим, что минувшую встречу обслуживал арбитр Алексей Сухой.

Источник: Sport24

Медведев Пиняев Клаудиньо Зенит Локомотив
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