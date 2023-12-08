– Я приехал в отпуск, – цитирует 43-летнего испанца "Матч ТВ".
7 декабря журналист Иван Карпов сообщил о том, что экс-спортдиректор "Зенита" Хавьер Рибалта близок к назначению в московский "Спартак" на аналогичную должность, которую занимает британец Пол Эшуорт. Испанский менеджер опроверг данную информацию, однако минувшей ночью он прилетел в московский аэропорт Шереметьево рейсом из Белграда.
Отмечалось, что руководство "Спартака" также ведет переговоры с другими иностранными кандидатами, однако вероятность трудоустройства Хавьера Рибалты оценивалась источником как наиболее высокая. Тимми Мешедер, агент главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля, уже подписался на Рибалту в запрещенной социальной сети.
Экс-спортдиректор "Зенита" Рибалта – о причинах визита в Москву: я приехал в отпуск
Бывший спортивный директор санкт-петербургского "Зенита" Хавьер Рибалта после своего приземления в столичном аэропорту Шереметьево ответил на вопрос о причинах визита в Москву.
Фото: "Матч ТВ"