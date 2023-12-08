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Губернатор Азаров: за "Крылья Советов" действительно интересно болеть. За "Зенит" - скучно

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал, за какой клуб в чемпионате России ему интереснее болеть.
Фото: ПФК "Крылья Советов"
- За "Крылья" действительно интересно болеть. Ну скучно за "Зенит" болеть, правда. А "Крылья" настолько непредсказуемая, по-настоящему футбольная команда, что болеть за неё правда интересно. Создатель этой игры - Игорь Витальевич Осинькин. Я вас искренне благодарю! - передаёт слова Азарова Metaratings.ru.

Самарские "Крылья Советов" в прошедшем сезоне Российской премьер-лиги заняли 12 место, в последнем туре чемпионата выбравшись из зоны стыковых матчей. В текущем сезоне по итогам 17 сыгранных туров волжане набрали 29 очков и занимают в турнирной таблице четвертое место, отставая на 6 очков от лидирующего "Краснодара".

9 декабря в рамках 18 тура РПЛ "Крылья Советов" сыграют на выезде с московским "Спартаком". В матче первого круга между этими командами самарцы одержали разгромную победу со счётом 4:0.

Крылья Советов Зенит Осинькин Азаров
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