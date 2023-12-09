– Готовились мы на велотренажерах неделю. Потому что в Нижнем минус 15, 17, потом 20. Возможности потренироваться не было. В среду вывел команду на 25 минут и сразу потерял бойцов. Половина команды с горлом. Боялся, что самому придется выйти.
Сегодня, 9 декабря, в Санкт-Петербурге состоялась встреча 18-го тура чемпионата России по футболу. В рамках нее местный “Зенит” сыграл с нижегородским “Пари НН”. Поединок завершился победой хозяев со счетом 1:0.
В настоящее время нижегородский “Пари НН” имеет в собственном активе 24 очка. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Источник: “Чемпионат”
Юран: мы неделю готовились к матчу с “Зенитом” на велотренажерах
Главный тренер “Пари НН” Сергей Юран рассказал, как нижегородский клуб готовился к матчу с петербургским “Зенитом” (1:0) в рамках 18-го тура Российской Премьер-Лиги.
Фото: ФК "Химки"