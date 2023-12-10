– Начали ли мы переговоры с Джикией по новому контракту? Когда переговоры произойдут, тогда мы все расскажем. Все остальное – внутренняя жизнь клуба, – цитирует Малышева "СЭ".
В субботу, 9 декабря, "Спартак" без дисквалифицированного главного тренера команды Гильермо Абаскаля разгромил "Крылья Советов" (3:0) в домашнем матче 18-го тура чемпионата России. Благодаря этой победе "красно-белые" набрали 30 очков и переместились на 5-ю строчку в таблице Российской Премьер-Лиги. "Крылья Советов" с 29 очками опустились на 6-е место.
В нынешнем сезоне Георгий Джикия принял участие в 6 из 18-ти матчей чемпионата России, не отметившись голевыми действиями. Действующее соглашение с 30-летним защитником истекает будущим летом. Ранее сообщалось о возможном интересе к Джикии со стороны московского "Локомотива".
Гендиректор "Спартака" – о переговорах с Джикией по контракту: внутренняя жизнь клуба
Генеральный директор "Спартака" Олег Малышев ответил на вопрос, начал ли московский клуб переговоры с защитником "красно-белых" Георгием Джикией по поводу нового контракта.
Фото: ФК "Спартак"