В своем телеграм-канале нидерландец перед игрой со "Спартаком" написал: "Последняя подготовка в этом году. "Спартак", мы идем за тобой!" Никита Чернов после победы "Спартака" над "Крыльями Советов" со счетом 3:0 осудил такое высказывание соперника:
"К сопернику нужно относиться с большим уважением. Мне не понравились ни его пост, ни слова. Это максимально некрасиво. Больше такие слова говорить не надо!", - приводит слова Чернова "СЭ".
В сезоне 2023/2024 Никита Чернов сыграл в 13-ти матчах во всех турнирах и отметился одной голевой передачей. "Спартак" после вчерашней победы над самарской командой поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ.
Чернов - о высказывании игрока "Крыльев" про "Спартак": больше такие слова говорить не надо
Защитник "красно-белых" Никита Чернов осудил пост защитника "Крыльев Советов" Гленна Бейла, выставленный перед игрой.
Фото: ФК "Спартак"