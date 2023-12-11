– Отличный матч. Есть ли у "Краснодара" чемпионский дух? Он всегда есть у команды, которая идет на первом месте. Именно в таких матчах, где нужно вырвать победу, он и проявляется. Ивич сделал хорошую замену. Посмотрим, хватит ли силенок у "Краснодара" в борьбе с "Зенитом", – цитирует Быстрова "СЭ".
В воскресенье, 10 декабря, "Краснодар" нанес поражение ЦСКА со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура чемпионата России и завершил 2023 год на верхней строчке в таблице РПЛ, обогнав "Зенит". Автором победного гола хозяев на 90-й минуте стал 21-летний полузащитник Никита Кривцов, который мощно пробил в ближний угол ворот голкипера "красно-синих" Игоря Акинфеева после подачи с углового хавбека Эдуарда Сперцяна.
После 18 сыгранных встреч команда Владимира Ивича набрала 38 очков и опередила на 2 очка "Зенит". "Армейцы" опустились на 8-е место, пропустив вперед казанский "Рубин" и отставая от замыкающего тройку лидеров московского "Динамо" на 4 очка. В первом туре Премьер-Лиги после зимней паузы, который запланирован на начало марта 2024 года, "Краснодар" на своем поле примет казанский "Рубин".
Быстров: посмотрим, хватит ли силенок у "Краснодара" в борьбе с "Зенитом"
Экс-полузащитник "Зенита" и "Спартака" Владимир Быстров прокомментировал победу "Краснодара" в домашнем матче 18-го тура РПЛ над ЦСКА (1:0) и лидерство "быков" по итогам 2023 года.
Фото: "Матч ТВ"