Представитель 30-летнего колумбийского опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал карьерные перспективы футболиста.
- Вильмар останется в "Зените". Других вариантов нет, - передаёт слова Поссо Sport24.
Барриос выступает за петербургский "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне на счету футболиста 21 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах и 2 результативных передачи.
Агент Барриоса: Вильмар останется в "Зените"
Агент опорного хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос о возможном уходе игрока из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"