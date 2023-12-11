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Агент Барриоса: Вильмар останется в "Зените"

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Агент опорного хавбека "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо ответил на вопрос о возможном уходе игрока из петербургского клуба.
Фото: ФК "Зенит"
Представитель 30-летнего колумбийского опорного полузащитника "Зенита" Вильмара Барриоса Луис Фелипе Поссо прокомментировал карьерные перспективы футболиста.

- Вильмар останется в "Зените". Других вариантов нет, - передаёт слова Поссо Sport24.

Барриос выступает за петербургский "Зенит" с февраля 2019 года. В текущем сезоне на счету футболиста 21 матч за сине-бело-голубых во всех турнирах и 2 результативных передачи.

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