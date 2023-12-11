– Думаю, это самый тяжелый осенний период за то время, что я в команде. И в плане игры, и в плане результата. Надеюсь, все наладим на сборах, время есть для этого. Надеюсь, дожмем.
В нынешнем сезоне Андрей Мостовой принял участие в 15 матчах петербургского “Зенита”. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.
После 18 туров Российской Премьер-Лиги петербургский “Зенит” имеет в собственном активе 36 очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на втором месте в турнирной таблице.
Источник: “Спорт день за днем”
Мостовой: это самый тяжелый осенний период за то время, что я в “Зените”
Полузащитник петербургского “Зенита” Андрей Мостовой высказался о результатах сине-бело-голубых в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"