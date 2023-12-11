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Спортдир “Факела”: оценю первую часть сезона неплохо

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Спортивный директор воронежского “Факела” Кирилл Котов оценил результаты команды в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Факел"
– Оценю первую часть сезона неплохо. Главное воспоминание? Были хорошие матчи, были плохие. Будем прибавлять и стараться еще больше выигрывать весной, — цитирует Котова “СЭ”.

Вчера, 11 декабря 2023 года, воронежский “Факел” дома сыграл против московского “Динамо”. Встреча завершилась ничейным результатом. Итоговый счет – 1:1.

Напомним, после 18 туров Российской Премьер-Лиги воронежский “Факел” имеет в собственном активе 21 очко. Он располагается на 11 месте в турнирной таблице.

Факел
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