- Наша задача — сохранить прописку в РПЛ. А в следующем сезоне нужно постараться быть как можно выше. Я чувствую поддержку всего клуба. Все мы делаем одно большое дело. Наши последние результаты не самые удачные, но мы их не заслужили. Уверен, что исправим ситуацию - это вопрос времени.
По итогам осенней части российской Премьер-лиги "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Оренбуржцы набрали 15 очков в 18 проведенных турах.
Давид Деограсия возглавил команду 22 августа после отставки главного тренера Иржи Ярошика. Под руководством 50-летнего испанского специалиста "Оренбург" провел в чемпионате России 13 матчей, в которых одержал три победы, пять раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.
Источник: "СЭ"
Деограсия: задача "Оренбурга" - сохранить прописку в РПЛ
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия озвучил задачу клуба на остаток сезона 2023/2024.
Фото: ФК "Оренбург"