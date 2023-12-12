Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Ланс
20:45
СевильяНе начат
ПСВ
20:45
АрсеналНе начат
Наполи
23:00
БрагаНе начат
Ред Булл Зальцбург
23:00
БенфикаНе начат
Копенгаген
23:00
ГалатасарайНе начат
Манчестер Юнайтед
23:00
БаварияНе начат
Унион
23:00
Реал МадридНе начат
Интер
23:00
Реал СосьедадНе начат

Деограсия: задача "Оренбурга" - сохранить прописку в РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер "Оренбурга" Давид Деограсия озвучил задачу клуба на остаток сезона 2023/2024.
Фото: ФК "Оренбург"
- Наша задача — сохранить прописку в РПЛ. А в следующем сезоне нужно постараться быть как можно выше. Я чувствую поддержку всего клуба. Все мы делаем одно большое дело. Наши последние результаты не самые удачные, но мы их не заслужили. Уверен, что исправим ситуацию - это вопрос времени.

По итогам осенней части российской Премьер-лиги "Оренбург" занимает 14-е место в турнирной таблице, находясь в зоне стыковых матчей. Оренбуржцы набрали 15 очков в 18 проведенных турах.

Давид Деограсия возглавил команду 22 августа после отставки главного тренера Иржи Ярошика. Под руководством 50-летнего испанского специалиста "Оренбург" провел в чемпионате России 13 матчей, в которых одержал три победы, пять раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

Источник: "СЭ"

Деограсия Оренбург
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится