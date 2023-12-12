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Семак: Изидор пришел в “Зенит” последним. Ему пришлось вдвойне тяжело

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Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак рассказал об адаптации форварда Вильсона Изидора в команде.
Фото: "Матч ТВ"
— Он провел слишком мало времени, чтобы давать полноценную оценку. Безусловно, он старается. Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать. Но Изидор пришел последним, без предсезонной подготовки. Ему пришлось вдвойне тяжело.

В минувшее трансферное окно петербургский “Зенит” арендовал у московского “Локомотива” форварда Вильсона Изидора. Срок аренды французского футболиста рассчитан до июня 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Вильсон Изидор принял участие в десяти матчах. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.

Источник: “Матч ТВ”

Изидор Зенит
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