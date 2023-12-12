— Он провел слишком мало времени, чтобы давать полноценную оценку. Безусловно, он старается. Мы видим, что Вильсон горит желанием помогать. Но Изидор пришел последним, без предсезонной подготовки. Ему пришлось вдвойне тяжело.
В минувшее трансферное окно петербургский “Зенит” арендовал у московского “Локомотива” форварда Вильсона Изидора. Срок аренды французского футболиста рассчитан до июня 2024 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги 23-летний Вильсон Изидор принял участие в десяти матчах. Ему удалось записать на свой счет два забитых мяча.
Источник: “Матч ТВ”
Семак: Изидор пришел в “Зенит” последним. Ему пришлось вдвойне тяжело
Главный тренер петербургского “Зенита” Сергей Семак рассказал об адаптации форварда Вильсона Изидора в команде.
Фото: "Матч ТВ"