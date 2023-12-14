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Зеленов: решение о составе команды на сборы примет тренерский штаб "Спартака"

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов отреагировал на вопрос об участии нападающего Квинси Промеса в тренировочных сборах красно-белых в ОАЭ.
Фото: Getty Images
- Решение о том, в каком составе команда поедет на сборы, примет тренерский штаб по результатам углублённого медицинского обследования и тестов, - передаёт слова Зеленова "РБ Спорт".

Ранее в СМИ появилась информация, что 31-летний голландский атакующий полузащитник московского "Спартака" Квинси Промес полетит с командой на тренировочный сбор в январе 2024 года. Год назад футболист пропустил все три сбора красно-белых.

"РБ Спорт": Промес примет участие в зимних сборах "Спартака"

Спартак Промес Зеленов
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