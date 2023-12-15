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Божович: у "Зенита" нет такого преимущества в РПЛ, как было раньше

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Экс-настаник ряда российских клубов Миодраг Божович подвел итоги первой части сезона РПЛ.
Фото: "СЭ"
"У них по-прежнему собраны одни из самых лучших иностранцев в стране. С чем связаны проблемы "Зенита"? Конкуренты прибавили: "Динамо", "Краснодар", "Локомотив". У "Зенита" нет такого преимущества, как было раньше", - приводит слова Божовича Metaratings.

Сезон 2023/2024 в российской Премьер-лиге ушел на зимнюю паузу до начала марта. После 18 сыгранных туров в турнирной таблице чемпионата России единолично лидирует "Краснодар", набравший к декабрю 38 очков. Действующий чемпион страны "Зенит" занимает вторую строчку и отстает от краснодарцев на два балла. Тройку лидеров с 32 набранными очками замыкает московское "Динамо". Также в топ-5 столичные "Локомотив" и "Спартак", у которых 31 и 30 баллов соответственно.

Божович Зенит
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