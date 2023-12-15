"Кайо продолжает свое восстановление, все идет отлично. Сейчас он остался в Краснодаре, он не поехал в отпуск. Кайо готовится к зимним сборам", — сказал Агент.
28-летний Кайо стал игроком российской команды в летнее трансферное окно 2018 года. В нынешнем сезоне бразильский защитник в семи матчах провёл на поле забил один гол. Часть сезона спортсмен пропустил из-за травмы.
Источник: "РБ Спорт".
Защитник "Краснодара" Кайо остался в России для подготовки к сборам
Нето Хеновес, агент защитника "Краснодара" Кайо, рассказал, что футболист остался в России для подготовки к зимним сборам.
Фото: "Чемпионат"