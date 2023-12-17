"Он опытный футболист. Наверное, посчитал, что не должен выходить на пару минут, хотел большего игрового времени. Но мы же не враги сами себе, оцениваем, кто лучше готов. Это, конечно, было неправильно со стороны Калинина!", - цитирует Ташуева "СЭ".
Напомним, что защитник воронежского клуба отказался выходить на замену в матче 12-го тура против "Оренбурга". Футболиста отстранили от тренировок, но после публичных извинений вернули в основной состав. После 18-ти туров "Факел" занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 21 очко.
Ташуев - об отказе Калинина выходить на замену: это, конечно, было неправильно со стороны игрока
Главный тренер "Факела" Сергей Ташуев поделился своим видением ситуации с невыходом Игоря Калинина на замену.
Фото: ФК "Факел"