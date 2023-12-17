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Нападающий "Спартака" Мелешин допустил уход в аренду

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Форвард московского "Спартака" Павел Мелешин рассказал, что может уйти в аренду для получения большего количества игрового времени.
Фото: Чемпионат.com
- Возможен ли для меня вариант с уходом в аренду для получения практики? Возможен. Хотелось бы играть в России или как, например, Зорин в Белоруссии? Не думал где. Просто хочется играть в футбол больше, поэтому в целом без разницы, где играть.

19-летний центральный нападающий московского "Спартака" Павел Мелешин является воспитанником клуба. Его контракт рассчитан до лета 2025 года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в трех матчах российской Премьер-лиги, проведя на поле 81 минуту, и не отметился результативными действиями. В 5 играх текущего розыгрыша Кубка России на счету Мелешина один забитый гол.

Источник: "СЭ"

Мелешин Спартак Российские трансферы
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