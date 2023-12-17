Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Брентфорд
1 - 0 1 0
Астон Вилла2 тайм
Арсенал
1 - 0 1 0
Брайтон энд Хоув Альбион2 тайм
Вест Хэм Юнайтед
2 - 0 2 0
Вулверхэмптон2 тайм
Ливерпуль
19:30
Манчестер ЮнайтедНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Альмерия
0 - 0 0 0
МальоркаЗавершен
Реал Сосьедад
0 - 0 0 0
Бетис1 тайм
Лас-Пальмас
20:30
КадисНе начат
Реал Мадрид
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Милан
3 - 0 3 0
МонцаЗавершен
Удинезе
2 - 0 2 0
Сассуоло2 тайм
Фиорентина
0 - 0 0 0
Верона2 тайм
Болонья
20:00
РомаНе начат
Лацио
22:45
ИнтерНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Фрайбург
0 - 0 0 0
КёльнПерерыв
Байер
19:30
АйнтрахтНе начат
Бавария
21:30
ШтутгартНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Нант
0 - 2 0 2
БрестЗавершен
Тулуза
0 - 0 0 0
Ренн2 тайм
Лорьян
1 - 2 1 2
Страсбур2 тайм
Мец
0 - 1 0 1
Монпелье2 тайм
Марсель
19:05
КлермонНе начат
Лилль
22:45
ПСЖНе начат

Тикнизян - о будущем в "Локомотиве": не могу сказать на 100%, что будет завтра, Надо быть готовым ко всему

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал свое будущее в клубе.
Фото: Sport24
"Могу ли сказать, что 100% останусь в "Локомотиве" в весенней части чемпионата? Даже не могу сказать на 100%, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на все воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба", - цитирует Тикнизяна Sport24.

Левый крайний защитник сборной Армении Наир Тикнизян выступает за "Локомотив" с августа 2021 года. Действующий контракт 24-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 8 мячей и сделал 5 голевых ассистов на партнеров. Напомним, что защитник является лучшим бомбардиром столичной команды в осенней части чемпионата России 2023/2024.

Тикнизян Локомотив Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится