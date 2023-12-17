"Могу ли сказать, что 100% останусь в "Локомотиве" в весенней части чемпионата? Даже не могу сказать на 100%, что будет завтра, а меня спрашивают о глобальном. Поэтому на все воля божья. Надо быть готовым ко всему. Посмотрим, как распорядится судьба", - цитирует Тикнизяна Sport24.
Левый крайний защитник сборной Армении Наир Тикнизян выступает за "Локомотив" с августа 2021 года. Действующий контракт 24-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до лета 2026 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в семь миллионов евро. В нынешнем сезоне Тикнизян провел за "железнодорожников" 23 матча, забил 8 мячей и сделал 5 голевых ассистов на партнеров. Напомним, что защитник является лучшим бомбардиром столичной команды в осенней части чемпионата России 2023/2024.
Тикнизян - о будущем в "Локомотиве": не могу сказать на 100%, что будет завтра, Надо быть готовым ко всему
Защитник московского "Локомотива" Наир Тикнизян прокомментировал свое будущее в клубе.
Фото: Sport24