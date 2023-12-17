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Круговой: в "Зените" сложно заиграть молодым, у нас сильные легионеры

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Защитник "Зенита" Данил Круговой поделился размышлениями об игровом времени российских футболистов в "Зените"
globallookpress.com
В "Зените" сложнее играть молодым, у нас сильные легионеры приходят. Коваленко прибавил, как и другие игроки, которые приходят из молодежки. Тренируясь с этими иностранцами, ты прибавляешь. Понятно, что хочется играть, нужно работать", - цитирует защитника Санкт-петербуржской команды источник.

В текущем сезоне в активе 25-летнего Данила Кругового 489 минут в 12-ти матчах чемпионата России, в которых он записал на свой счет одну голевую передачу. Контракт Кругового с "Зенитом" действует еще полгода, но официальных новостей по его продлению ни со стороны игрока, ни со стороны клуба нет.

Источник: РБ Спорт

Зенит Круговой
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