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Быстров: постоянно надоедаю Аршавину - днём и ночью

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Экс-полузащитник "Зенита" Владимир Быстров прокомментировал шуточное высказывание в свой адрес со стороны экс-форварда сине-бело-голубых Андрея Аршавина.
Фото: МатчТВ
Телеэксперт Владимир Быстров отреагировал на шуточную реплику со стороны своего бывшего одноклубника по "Зениту" Андрея Аршавина. Ранее Аршавин после хоккейного Матча всех звёзд КХЛ, где Андрей выступил в качестве участника, а Владимир - тренера, заявил, что его вообще раздражает присутствие Быстрова в его жизни, но приходится терпеть.

- Раздражаю Аршавина? Просто постоянно ему надоедаю: днём и ночью. Я же его с легкостью переношу, - передаёт слова Быстрова Sport24.

Экс-полузащитник Владимир Быстров и экс-нападающий Андрей Аршавин в нулевые годы вместе выступали за петербургский "Зенит". В настоящее время оба бывших игрока нередко принимают участие в различных мероприятиях, популяризирующих футбол.

Аршавин: раздражает присутствие Быстрова в моей жизни. Но, что делать — приходится терпеть

Зенит Аршавин Быстров
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