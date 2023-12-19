"Какие были разговоры у него с тренерским штабом и руководством? Для него это ситуация неприятная. Если у него не будет гарантий, что он будет играть, то будет нацелен на переход в другую команду. Но "Спартак" просто так с ним не расстанется, сумма будет приличной для РПЛ. Тут вопрос, кто сможет справиться с такой суммой", - цитирует Чернышова "СЭ".
В текущем сезоне капитан московского клуба потерял место в стартовом составе и провел на поле в сумме 706 минут. Ранее сообщалось об интересе к Джикии со стороны "Краснодара" и "Локомотива". Напомним, что 30-летний защитник присоединился к "красно-белым" зимой 2017 года - его переход из пермского "Амкара" обошелся клубу в 2,35 млн евро. Контракт игрока со "Спартаком" рассчитан до лета 2024 года, интернет-портал Transfermarkt оценивает Георгия в 5 млн евро.
Чернышов - о малом количестве игрового времени Джикии: для него это ситуация неприятная
Экс-директор московского "Спартака" Андрей Чернышов поразмышлял о возможном будущем Георгия Джикии.
Фото: ФК "Спартак"