- На данный момент никаких предложений у меня нет, сейчас нахожусь в отпуске и готовлюсь к праздникам. Не думаю, что в зимний подготовительный период поступят какие-то предложения, обычно это происходит во время весенней части чемпионата. В тренерской работе высокая конкуренция, поэтому загадывать на будущее сложно. Надеюсь, что варианты у меня появятся, и я вернусь к работе в следующем году.
Последним местом работы Дениса Бояринцева в качестве главного тренера был саратовский "Сокол". 45-летний специалист покинул этот пост 29 ноября.
"Сокол" закончил первую часть текущего сезона в зоне вылета, на 16-й строчке в турнирной таблице Первой лиги. По итогам 20 проведенных туров команда заработала 20 очков. Отметим, что последнюю победу в чемпионате саратовский коллектив одержал 2 сентября в матче 8-го тура в гостях против астраханского "Волгаря" (2:1). После этой игры серия без побед составила 12 встреч подряд. Всего в активе "Сокола" в этом сезоне 5 побед, 5 ничьих и 10 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей составляет - 17 (18:35).
Источник: "РБ Спорт"
Бояринцев: надеюсь вернуться к тренерской работе в следующем году
Денис Бояринцев рассказал, когда рассчитывает вернуться к тренерской деятельности.
Фото: Чемпионат.com