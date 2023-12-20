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"Оренбург" близок к трансферу вингера "Коло-Коло" Томпсона

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Президент "Оренбурга" Василий Еремякин поделился информацией о ходе переговоров по трансферу форварда "Коло-Коло" Хорди Томпсону.
Фото: EPA
"Мы близки к его переходу? Наверное, да. Я смотрел сегодня его итоговый трансфер. Сделал небольшое замечание. Наш специалист посмотрит, и тогда мы финишируем по этому трансферу", - цитирует Еремякина "Чемпионат".

19-летний воспитанник "Коло-Коло" Хорди Томпсон провел за команду 32 матча, в которых отметился 6 забитыми голами и двумя голевыми передачами на партнеров. Действующий контракт крайнего нападающего с чилийским клубом рассчитан до 31 декабря 2025 года. Transfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость футболиста в 800 тысяч евро.

Российские трансферы Оренбург Еремякин
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