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Гарре - о Месси: для меня он просто футбольный бог

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Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре назвал своего футбольного кумира.
Фото: ФК "Крылья Советов"
"Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста - провести тренировку с лучшим. Для меня он просто футбольный бог", - цитирует Гарре "СЭ".

Напомним, что в 2023 году аргентинский нападающий Лионель Месси получил восьмой "Золотой мяч" в своей карьере. Бенхамин Гарре привлекался к молодежным сборным Аргентины, но так и не дебютировал за основную национальную команду. В текущем сезоне Гарре провел за "Крылья Советов" 20 матчей во всех турнирах, отличившись 8-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Самарский клуб ушел на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ.

Гарре Месси Крылья Советов
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