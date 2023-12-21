"Мне посчастливилось с ним потренироваться. Это было моей мечтой, которая есть, наверное, у каждого футболиста - провести тренировку с лучшим. Для меня он просто футбольный бог", - цитирует Гарре "СЭ".
Напомним, что в 2023 году аргентинский нападающий Лионель Месси получил восьмой "Золотой мяч" в своей карьере. Бенхамин Гарре привлекался к молодежным сборным Аргентины, но так и не дебютировал за основную национальную команду. В текущем сезоне Гарре провел за "Крылья Советов" 20 матчей во всех турнирах, отличившись 8-ю забитыми мячами и 3-мя голевыми передачами. Самарский клуб ушел на зимнюю паузу, занимая шестое место в турнирной таблице РПЛ.
Гарре - о Месси: для меня он просто футбольный бог
Полузащитник самарских "Крыльев Советов" Бенхамин Гарре назвал своего футбольного кумира.
Фото: ФК "Крылья Советов"