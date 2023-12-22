– Сербия – отличный спарринг-партнер для сборной России с хорошими футболистами. Сыграть с такой командой – отличный шанс проявить себя. Хорошо, что у нас есть возможность сыграть с ними. Что касается результата, то давайте дождемся самой игры. Сначала сами все увидим, потом уже будем обсуждать, – приводит слова 54-летнего специалиста "Чемпионат".
Напомним, на этой неделе РФС подписал контракт с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеской игры между национальными командами стран. Сербы станут первым соперником из Европы для сборной России с момента отстранения от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Генеральный секретарь ФСС сообщил, что встреча пройдет 21 марта будущего года на московском стадионе "ВТБ Арена".
Канчельскис – о матче с Сербией: сначала сами все увидим, потом будем обсуждать
Экс-полузащитник сборной России и "Манчестер Юнайтед" Андрей Канчельскис отреагировал на проведение товарищеского матча с национальной командой Сербии в марте 2024 года.
Фото: "Матч ТВ"