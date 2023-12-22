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Кечинов: сборная России давно не играла с европейскими командами

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Бывший полузащитник "Спартака" Валерий Кечинов отреагировал на проведение товарищеского матча между сборными России и Сербии в марте 2024 года.
Фото: "Чемпионат"
– Если такая возможность представится, конечно, будет великолепно. Сербия – очень сильная команда, где играют хорошие футболисты из европейских клубов. Естественно, хотелось бы посмотреть на игру сборной России с такой командой. Наша сборная давно не играла с европейскими сборными, самым сильным соперником был Камерун. Понятно, что будет очень тяжело играть. Шансы оценить очень сложно, – цитирует Кечинова "Чемпионат".

Напомним, на этой неделе РФС подписал контракт с Футбольным союзом Сербии о проведении товарищеской игры между национальными командами стран. Сербы станут первым соперником из Европы для сборной России с момента отстранения от официальных международных соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА в феврале 2022 года. Генеральный секретарь ФСС сообщил, что встреча пройдет 21 марта будущего года на московском стадионе "ВТБ Арена".

Сборная России Сборная Сербии Кечинов Товарищеские матчи
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