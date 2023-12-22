– В "Оренбурге" мне, испаногововорящему, было бы легко с Деограсией, а для клуба – нифига себе! Не забывайте, Мостовой – это все-таки имя для них. Хочется еще найти клуб поближе к Москве и пойти на практику уже в разгар сезона, а не на сборах. Нужно, чтобы все было в динамике, – цитирует 55-летнего специалиста Sport24.
В августе 2023 года бывший футболист "Спартака" и сборной России Александр Мостовой подал документы в академию Российского футбольного союза и начал обучение по профессии тренера. По окончании учебы 55-летний специалист сможет возглавить профессиональную команду. Ранее Мостовой заявлял, что категорически не пойдет на стажировку в московский "Спартак". Александр часто допускает в прессе негативные высказывания в адрес нынешнего главного тренера "красно-белых" Гильермо Абаскаля. По его словам, 34-летний испанец не имеет опыта игры в футбол.
Александр Мостовой: не забывайте, Мостовой – это все-таки имя для "Оренбурга"
Экс-полузащитник испанской "Сельты" и португальской "Бенфики" Александр Мостовой признался, что пока не определился с клубом для прохождения стажировки в качестве тренера.
Фото: РФС