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Агент Луковича: мы не против того, чтобы Милош продолжил карьеру в "Спартаке"

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Раде Дуньич, агент 18-летнего форварда сербского "ИМТ Белград" Милоша Луковича, не исключил возможного перехода своего клиента в московский "Спартак".
Фото: ФК "ИМТ Белград"
– Сегодня мы играем последний матч в осенней части чемпионата и сосредоточены на нем. Мы хорошего мнения о "Спартаке" и не против того, чтобы Милош продолжил там свою карьеру. Но скоро мы рассмотрим все официальные предложения по Милошу и тогда решим, какое из них будет лучшим для него, – цитирует Дуньича Sport24.

Ранее инсайдер Иван Карпов написал в своем Telegram-канале, что "Спартак" согласовал переход Милоша Луковича из сербского "ИМТ Белград". Сумма трансфера составит 5,7 млн евро. Позднее СМИ в Сербии подтвердили данную информацию. По информации FootballTransfers, "Спартак" выиграл борьбу за 18-летнего нападающего у "Мальме", "Буде-Глимт", "РБ Зальцбург" и "Айнтрахта".

В текущем сезоне Лукович отдал единственную голевую передачу в 18 матчах чемпионата и Кубка Сербии. Портал Transfermarkt оценивает талантливого серба оценивается в 1,5 млн евро.

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