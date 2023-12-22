"Если честно, когда я увидела, то думала, что у "Спартака" новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор. Так бывает, ожидания — Луис Кампуш, реальность — другая", - цитирует Зарему Салихову Metaratings.
Напомним, что сегодня, 22 декабря, "Спартак" назначил Томаша Амарала на пост спортивного директора клуба. Португалец заменит на этой должности Пола Эшуорта, работающего в "Спартаке" с сентября 2022 года. Также среди кандидатов назывался Хавьер Рибалта, ранее работавший в петербургском "Зените". Московский клуб после 18-ти туров занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.
Зарема - об Амарале: думала, что у "Спартака" новый физиотерапевт, оказалось новый спортивный директор
Зарема Салихова высказалась о назначении Томаша Амарала на пост спортивного директора московского "Спартака".
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