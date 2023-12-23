- В "Спартаке" так много приглашенных специалистов, что даже сложно сориентироваться, правильное это решение или нет, - приводит слова Сёмина Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что с 1 января 2024 года пост спортивного директора московского "Спартака" займёт португальский специалист Томаш Амарал, который ранее работал в системе лиссабонской "Бенфики". Амарал сменит на этом посту англичанина Пола Эшуорта, который переместится на должность технического директора красно-белых.
Сёмин иронически прокомментировал приглашение Амарала на пост спортивного директора "Спартака"
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин высказался о назначении на должность спортивного директора московского "Спартака" португальца Томаша Амарала.
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