- Интрига в текущем сезоне закручена очень лихо. Все говорят про "Краснодар" и "Зенит", но не стоит недооценивать "Динамо". Они тоже участвуют в чемпионской гонке. Команда Лички дважды за сезон смогла обыграть сине-бело-голубых — это говорит о серьезном уровне. На "Динамо" меньше давления, чем на "Зенит" и "Краснодар", потому что они не лидировали в этом сезоне.
После 18 сыгранных туров российская Премьер-лига ушла на зимний перерыв и возобновится в начале марта. По итогам осенней части текущего сезона турнирную таблицу единолично возглавляет "Краснодар", набравший 38 очков. Вторую строчку с 36 баллами занимает действующий чемпион России "Зенит". Московское "Динамо" с 32 набранными очками замыкает тройку лидеров. Следом расположился столичный "Локомотив", в активе которого 31 балл. Также в топ-5 расположился "Спартак", имеющий в своей копилке 30 очков.
Источник: "РБ Спорт"
Семин - о чемпионской гонке: не стоит недооценивать "Динамо". На них меньше давления, чем на "Зенит" и "Краснодар"
Экс-главный тренер сборной России Юрий Семин поделился мыслями о чемпионской гонке в текущем сезоне РПЛ.
Фото: РИА Новости