Дзюба исполнил песню о "Зените" группы "Ленинград" на дне рождении своей жены. Также на торжестве присутствовал экс-тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.
Напомним, что Дзюба провел за петербургский клуб 238 матчей, отличившись в них 108-ю голами и 70-ю результативными передачами. На данный момент 35-летний форвард выступает за московский "Локомотив". В текущем сезоне Артем забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 20-ти матчах во всех турнирах. "Железнодорожники" после 18-ти туров располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 3 миллиона евро.
Дзюба спел песню о "Зените" группы "Ленинград"
Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба спел фанатскую песню "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"