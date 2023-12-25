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Дзюба спел песню о "Зените" группы "Ленинград"

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Нападающий московского "Локомотива" Артем Дзюба спел фанатскую песню "Зенита".
Фото: ФК "Локомотив"
Дзюба исполнил песню о "Зените" группы "Ленинград" на дне рождении своей жены. Также на торжестве присутствовал экс-тренер "Рубина" Леонид Слуцкий.


Напомним, что Дзюба провел за петербургский клуб 238 матчей, отличившись в них 108-ю голами и 70-ю результативными передачами. На данный момент 35-летний форвард выступает за московский "Локомотив". В текущем сезоне Артем забил 4 мяча и отдал 4 голевые передачи в 20-ти матчах во всех турнирах. "Железнодорожники" после 18-ти туров располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ. Интернет-портал Transfermarkt оценивает Дзюбу в 3 миллиона евро.

Дзюба Локомотив Зенит
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