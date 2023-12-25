- Является ли история с Джикией трагедией года? Скорее фарс. Джикия навсегда уже вписал свое имя в историю "Спартака". Если есть задача избавиться от неугодного игрока, то делайте это красиво, уважительно, со словами благодарности. Как обычно прощаются в больших европейских клубах. В первую очередь, тактичность тренера, опыт спортивного директора и руководства должны преобладать над желанием агентов побыстрее омолодить или кардинально обновить состав, особенно когда игроки являются неотъемлемой частью клуба. Можно получить такую рану, что её в итоге ни одна новая покупка не залечит. Игрок - это не просто профиль на Transfermarkt, - передаёт слова Салиховой Metaratings.ru.
30-летний центральный защитник Георгий Джикия перешёл в московский "Спартак" в январе 2017 года. В составе красно-белых футболист провёл 212 матчей, забил 5 голов и выполнил 11 результативных передач, длительное время был капитаном команды. Со "Спартаком" Джикия становился чемпионом Росси, а также выигрывал национальный Кубок и Суперкубок страны.
В текущем сезоне на счету Джикии 9 матчей во всех турнирах за "Спартак" без результативных действий. Действующее трудовое соглашение Георгия с красно-белыми рассчитано до конца сезона-2023/24. Аналитический портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость защитника сборной России в 5 миллионов евро.
Ранее появлялась информация о трансферном интересе к Джикии со стороны "Краснодара".
Салихова: если в "Спартаке" есть задача избавиться от неугодного Джикии, то сделайте это красиво и уважительно
Жена экс-президента "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала ситуацию с центральным защитником и капитаном красно-белых Георгием Джикией.
Фото: РПЛ