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Головин - о словах Карпина про отъезд в Европу: он же не говорит убегать

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Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин высказался по поводу призыва Валерия Карпина к молодым футболистам уезжать в Европу.
Фото: Getty Images
"Я видел дискуссию по словам Карпина, но люди не понимают, что он говорит. Он же не говорит уезжать или убегать. Он говорит, что нужно уезжать именно, чтобы уровень поднять. В этом же контекст", — сказал Головин в интервью.

Ранее слова Карпина вызвали бурное обсуждение в рядах футбольной общественности. Многие патриотически настроенные эксперты и болельщики высказались с осуждением такой позиции главного тренера сборной России.

Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018-го года. В текущем сезоне на счету россиянина 5+2 по системе гол+пас в 15 матчах. В Лиге 1 Головин неоднократно был номинирован на звание "игрока" месяца, а также вошел в символическую сборную первого круга.

Источник:YouTube-канал "Nobel"

Головин Карпин
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