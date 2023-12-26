"Я видел дискуссию по словам Карпина, но люди не понимают, что он говорит. Он же не говорит уезжать или убегать. Он говорит, что нужно уезжать именно, чтобы уровень поднять. В этом же контекст", — сказал Головин в интервью.
Ранее слова Карпина вызвали бурное обсуждение в рядах футбольной общественности. Многие патриотически настроенные эксперты и болельщики высказались с осуждением такой позиции главного тренера сборной России.
Александр Головин выступает за "Монако" с лета 2018-го года. В текущем сезоне на счету россиянина 5+2 по системе гол+пас в 15 матчах. В Лиге 1 Головин неоднократно был номинирован на звание "игрока" месяца, а также вошел в символическую сборную первого круга.
Источник:YouTube-канал "Nobel"
Головин - о словах Карпина про отъезд в Европу: он же не говорит убегать
Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин высказался по поводу призыва Валерия Карпина к молодым футболистам уезжать в Европу.
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